FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GOL.STR.RES.COR. O.N. S3D0 CA38074C1041
AB/FROM ONWARDS 25.03.2026 08:17 CET
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GOL.STR.RES.COR. O.N. S3D0 CA38074C1041
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