2G Energy liefert 2025 solide Wachstumszahlen - und stellt gleichzeitig die Weichen für eine deutlich dynamischere Zukunft. Während das Unternehmen seinen Umsatz weiter steigert und das Auslandsgeschäft massiv ausbaut, rückt ein neuer Treiber immer stärker in den Fokus: Energieversorgung für Rechenzentren. Für Anleger könnte sich hier gerade eine neue, deutlich größere Story entwickeln. Umsatz wächst solide - Neuanlagen treiben das Geschäft 2G Energy steigerte den Umsatz 2025 um 6 Prozent auf 398 Mio. Euro. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit Neuanlagen, das um rund 11 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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