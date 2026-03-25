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GBC AG startet Coverage für Finexity AG - digitale Kapitalmarktinfrastruktur für Private Markets mit hohem Skalierungspotenzial
"Finexity verbindet Technologie, Regulierung und Distribution in einem für den europäischen Private-Markets-Markt hochinnovativen Plattformmodell. Besonders spannend ist aus unserer Sicht, dass das Unternehmen nicht nur einzelne Transaktionen begleitet, sondern eine skalierbare Marktinfrastruktur für Tokenisierung, Platzierung und Handel aufbaut. Damit adressiert Finexity einen strukturellen Wachstumsmarkt mit erheblichem langfristigem Potenzial."
- Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG
Auf Basis der von GBC modellierten Entwicklung befindet sich Finexity derzeit noch klar in einer Investitions- und Skalierungsphase. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet GBC einen Umsatz von 9,62 Mio. €. In 2028 soll auf operativer Ebene der Break-even erreicht werden. Bis 2030 prognostiziert GBC einen Umsatzanstieg auf 80,00 Mio. € sowie ein EBITDA von 22,00 Mio. €, was die hohe Skalierbarkeit des digitalen Plattformmodells unterstreicht. Auf Basis eines DCF-Modells bewertet GBC die Aktie mit KAUFEN und vergibt ein Kursziel von 72,00 € je Aktie.
Die vollständigen Research-Reports stehen unter folgenden Links bereit:
Deutsch: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4267cebc1929ef831205399063a6ff4c
Englisch: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d8b9b719c9b4cc10f2a3f6c912b25266
Über Finexity AG
Die Finexity AG wurde 2018 gegründet und hat sich zu einem führenden Fintech im Bereich Digital Assets entwickelt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg entwickelt digitale Kapitalmarktinfrastrukturen für tokenisierte Wertpapiere und alternative Assets. Neben Deutschland ist Finexity auch international präsent, unter anderem in der Schweiz, Liechtenstein sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Risikohinweis:
Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des §34b WpHG noch eine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Investitionen in Aktien sind grundsätzlich mit Risiken verbunden - bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.
Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG und Art. 20 MAR:
GBC AG und der verantwortliche Analyst weisen darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende potenzielle Interessenkonflikte bestehen können: 5a,11. Details finden sich im vollständigen Researchbericht sowie unter: www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.
Pressekontakt:
GBC AG
Tel.: +49 821 241133 0
E-Mail: research@gbc-ag.de
25.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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