Finexity agiert als Lead Manager
Die Finexity AG und die Circus SE gehen eine langfristige Finanzierungspartnerschaft ein, um einen skalierbaren, kapitalmarktbasierten Finanzierungspfad mit besonderem Fokus auf zukünftige Anleihe-Emissionen aufzubauen. Finexity übernimmt dabei als Lead Manager die Strukturierung, Platzierung und digitale Abwicklung der Finanzierungen und kombiniert institutionelle Investoren mit einem breiten Retail-Zugang über ihre Plattform.Erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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