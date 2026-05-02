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WKN: 566480 | ISIN: DE0005664809 | Ticker-Symbol: EVT
Xetra
30.04.26 | 17:35
5,240 Euro
+4,70 % +0,235
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
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EVOTEC SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EVOTEC SE 5-Tage-Chart
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5,1555,25030.04.
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5-Tage-Chart
ATOSS SOFTWARE
ATOSS SOFTWARE SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ATOSS SOFTWARE SE79,20-3,18 %
CIRCUS SE8,250+0,12 %
DRAEGERWERK AG & CO KGAA89,90+0,67 %
ELUMEO SE1,960-1,51 %
EVOTEC SE5,240+4,70 %
MUTARES SE & CO KGAA24,750-1,20 %
NAGARRO SE43,500-2,07 %
NORDEX SE48,520+4,39 %
RHEINMETALL AG1.355,80+1,33 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG34,880+2,74 %
SURTECO GROUP SE10,100-0,98 %
SUSS MICROTEC SE76,20+9,40 %
VERBIO SE37,740-0,21 %
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