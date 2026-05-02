Aktien - letzte Woche bleibt die ungelöste Iranfrage die Achillesferse der Börsen. Auch wenn die US-Werte, insbesondere die Tech's mit KI-oder Halbleiter-Bezug immer neue Indexrekorde ermöglichen, die Berichtssaison eher positiv überraschte, die Fragen bleiben. Was wird aus den Erdölpreisen? Aus dem Erdgas? Wann werden die Zinsen erhöht als Folge der erhöhten Preise im Rohstoffsektor. Was wird Trump zur Beednigung des Irankriegs tun - oder eskaliert er wieder. Einfach weil "das kleine Kind" keinen Triumpf des absoluten Sieges feiern darf. Weltpolitik reduziert sich derzeit auf die teilweise nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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