Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat im ersten Halbjahr 2026 einen deutlichen Ergebnissprung erzielt und ihre Profitabilität spürbar verbessert. Während der Umsatz in beiden Geschäftsbereichen kräftig zulegte, stieg das operative Ergebnis mehr als dreimal so stark wie im Vorjahr. Neben der positiven Geschäftsentwicklung profitierte der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern von Rückerstattungen zuvor gezahlter US-Zölle. Aufgrund der robusten operativen Dynamik und weiterer bereits eingegangener Zollerstattungen hat Dräger die Prognose für die EBIT-Marge angehoben. Das Unternehmen erwartet nun für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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