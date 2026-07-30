Die endgültigen Ergebnisse von Drägerwerk (Dräger) für das zweite Quartal 2026 bestätigten die vorläufigen Zahlen und untermauerten die Erwartung an eine nachhaltige operative Erholung. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 8,6 % auf 847,3 Mio. EUR, während das EBIT sich mehr als verdoppelte und 45,9 Mio. EUR erreichte, wobei die Marge auf 5,4 % anstieg. Selbst ohne die Rückerstattung von 7,8 Mio. EUR aus Zöllen verbesserte sich die zugrunde liegende Rentabilität erheblich. Der Bereich Sicherheit blieb der Haupttreiber der Erträge, mit einem starken Auftragseingang und einer EBIT-Marge von 11,3 %. Der Bereich Medizin kehrte zur Rentabilität zurück, verzeichnete jedoch einen schwächeren Auftragseingang. Insgesamt unterstützen die breit angelegte Expansion der Bruttomarge und der operative Hebel unsere Investmentthese. Wir bestätigen die Kaufempfehlung (BUY) und unser Kursziel von 114,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa
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