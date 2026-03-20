In der Kalenderwoche 12 richtet sich der Blick am Anleihemarkt nicht nur auf konkrete Transaktionen, sondern auch auf den intensiven Dialog zwischen Emittenten und Investoren. So steht in dieser Woche etwa die Nordic Bond Conference in Stockholm im Fokus, auf der auch zahlreiche deutsche Emittenten, u.a. die Mutares SE & Co. KGaA, vertreten sind und den Austausch mit internationalen Bondinvestoren suchen. Laut Mutares wird der Dialog dort positiv aufgenommen - insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit der erwarteten Covenant-Verfehlung des Unternehmens. Mutares bittet die Gläubiger der beiden Nordic Bonds 2023/27 und 2024/29 im Rahmen eines schriftlichen Verfahrens um Zustimmung zur temporären Aussetzung einer Finanzkennzahl. Hintergrund ist, dass das Verhältnis von Konzern-Nettoverschuldung zu Eigenkapital zum Jahresende 2025 voraussichtlich nicht den Anleihebedingungen entsprechend eingehalten wird. Parallel ...Den vollständigen Artikel lesen ...