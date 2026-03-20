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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
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20.03.26 | 17:35
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CIRCUS SE Chart 1 Jahr
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CIRCUS SE6,120-1,29 %
ENERGIEKONTOR AG31,700+4,62 %
FINEXITY AG48,2000,00 %
FORMYCON AG16,940+0,71 %
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GMBH100,69+0,52 %
MUTARES SE & CO KGAA28,050+0,72 %
PCC SE101,00-1,13 %
PLANETHIC GROUP AG3,680-4,66 %
PNE AG7,970+2,97 %
SUEDZUCKER AG9,930-1,68 %
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