HORNBACH zeigt 2025/26, wie robust ein stark positionierter Handelskonzern selbst in einem schwierigen Konsumumfeld sein kann. Trotz zurückhaltender Verbraucher und steigender Kosten gelingt es dem Baumarkt-Spezialisten, Umsatz und Marktanteile weiter auszubauen. Gleichzeitig bleibt das Ergebnis stabil. Für Anleger ergibt sich damit ein klares Bild: Wachstum ist da - aber die Margen stehen unter Druck. Umsatz wächst weiter - Baumarkt bleibt Wachstumsmotor Die HORNBACH Gruppe steigerte ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 um 3,8 Prozent auf 6,43 Milliarden Euro. Der wichtigste Treiber bleibt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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