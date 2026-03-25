Es war ein rabenschwarzer Dienstag für die Circle-Aktie. Sie brach gestern völlig untererwartet um -20% ein. Am Mittwochmorgen kann sich der Kurs des Stablecoin-Herausgebers mit +4% nur leicht erholen. Was steckt hinter dem Absturz und was bedeutet er für Anleger? Der Clarity Act als Killer? Auslöser des brutalen Kurssturzes der Circle-Aktie waren Medienberichte über eine Neufassung des Clarity Acts in den USA. Mit diesem Gesetz will die US-Regierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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