© Foto: Dall-ECathie Wood nutzt den Abverkauf bei Circle für einen Einstieg in zweistelliger Millionenhöhe und setzt auf ein Comeback der Aktie.Die von Cathie Wood geführte Investmentgesellschaft hat am Dienstag gezielt Aktien des Stablecoin-Emittenten Circle nachgekauft, nachdem der Kurs um rund 20 Prozent einbrach. Trotz des massiven Kursrückgangs notiert die Aktie auf Monatssicht noch 65 Prozent im Plus. Laut Handelsdaten erwarb Ark insgesamt 161.513 Aktien über die börsengehandelte Fonds ARKK, ARKW und ARKF. Beim Schlusskurs von 101,17 US-Dollar entspricht dies einem Investitionsvolumen von rund 16,34 Millionen US-Dollar. Clarity Act belastet Geschäftsmodell Auslöser des Kurseinbruchs bei Circle war …Den vollständigen Artikel lesen
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