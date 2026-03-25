Die Circle-Aktie steht nach neuen regulatorischen Entwicklungen deutlich unter Druck und hat zuletzt spürbar korrigiert. Im Fokus stehen mögliche Änderungen rund um Stablecoins, die das Geschäftsmodell direkt betreffen könnten und aktuell für Unsicherheit im Markt sorgen. Regulatorische Unsicherheit sorgt für Abverkauf Die Aktie der Circle Internet Group steht aktuell deutlich unter Druck und notiert bei rund 100 US$. In kurzer Zeit kam es zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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