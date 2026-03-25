Frankfurt/Main (ots) -Nach geeigneten Antikörpermolekülen für neue Wirkstoffe suchen Sevim Özgür Brüderle und ihr Team. Damit stehen sie ganz am Anfang der Forschungskette bei Sanofi. Mit Teamwork, den richtigen Werkzeugen und wissenschaftlicher Neugier legen sie den Grundstein für neue Medikamente.Sevim Özgür Brüderle begann ihre wissenschaftliche Laufbahn dort, wo große Erkenntnisse ihren Ursprung haben: in der Grundlagenforschung. "Ich glaube, dass man ein Problem gut verstehen muss, um es lösen zu können. Mit diesem Gedanken habe ich meine Promotion in den Grundlagenwissenschaften absolviert", erklärt die Molekularbiologin. "Als mir jedoch bewusst wurde, wie lang der Weg von der Grundlagenforschung bis zu einem spürbaren Einfluss auf das Leben von Patient*innen sein kann, wechselte ich in die Anwendung und zu Sanofi."Antikörperbasierte Moleküle gegen komplexe ErkrankungenHeute arbeitet Özgür Brüderle zwar nicht mehr in der klassischen Grundlagenforschung, befindet sich aber weiterhin am Beginn der Wertschöpfungskette für neue Wirkstoffe. Gemeinsam mit einem internationalen Team forscht die Wissenschaftlerin im Bereich Large Molecule Research (LMR) und designt Moleküle - wie Antikörper- und Nanobody-Moleküle, die als Wirkstoffkandidaten infrage kommen und aufgrund ihrer komplexen Struktur gegenüber anderen Arzneimitteln große Moleküle ergeben.Antikörper- und Nanobody-Moleküle sind zielgerichtete biologische Wirkstoffe, sogenannte Biologika. Sie binden sehr spezifisch an Ansatzpunkte im Körper. Sanofi nutzt moderne Technologien, um Antikörper zu entwickeln, die zwei oder drei verschiedene Zielmoleküle identifizieren und binden können. Diese bi- oder multispezifischen Antikörper vereinen die wichtigsten Eigenschaften mehrerer verschiedener Antikörper in einer einzigen Therapie."Bis zu meinem Einstieg bei Sanofi waren Antikörper für mich ausschließlich Werkzeuge für spezielle Methoden in der Protein-Analyse. Hier bei Sanofi sind sie der zentrale Fokus meiner Arbeit", erläutert sie. Als Proteiningenieurin hat Özgür Brüderle mit ihrem Team bispezifische Antikörper entwickelt, darunter ein Antibody-Nanobody-Hybridmolekül, das in einer immunologischen Erkrankung erforscht wird."Mein Forschungsschwerpunkt liegt darin, das multispezifische Antikörpermolekül mit dem vielversprechendsten Nutzen-Risiko-Profil, also geringe Nebenwirkungen bei bestmöglicher Aktivität, zu identifizieren", sagt sie. "Das Besondere bei Sanofi ist, dass wir Antikörper- oder Nanobody-Moleküle generieren und in multispezifischen Formaten kombinieren können, um neue Wirkstoffkandidaten bereitzustellen."Nanobody-Moleküle sind etwa ein Zehntel so groß wie ein herkömmlicher Antikörper. Sie besitzen eine vergleichbare Fähigkeit, spezifische Zielstrukturen zu binden, können jedoch in einem Baukastenprinzip wie Perlen auf einer Schnur miteinander kombiniert werden. Durch ihre geringe Größe und gute Kombinierbarkeit können Forschende neue Arzneimittel für komplexe Erkrankungen entwickeln, bei denen mehrere Signale und Signalwege gleichzeitig eine Rolle spielen. Diese Flexibilität ermöglicht einen breiten Einsatz beim Design von Antikörpern.Die Kombination von Antikörper- mit Nanobody-Molekülen zu sogenannten Hybriden eröffnet neue Möglichkeiten zur Bekämpfung von beispielsweise immunologischen Erkrankungen.Wissenschaft mit internationalen Teams vorantreibenIn ihrer Rolle überblickt Özgür Brüderle den Prozess der Wirkstoffentdeckung im Bereich großer Moleküle. Eine enge Zusammenarbeit ist dafür entscheidend. Sie steht in kontinuierlichem Austausch mit Kolleg*innen aus verschiedenen LMR-Standorten, therapeutischen Bereichen und Funktionen - unter anderem mit dem Sanofi Team in Gent, mit dem gemeinsam an Hybridmolekülen aus Antikörpern und Nanobody-Molekülen geforscht wird.Darüber hinaus entwickelt und koordiniert die Forscherin Projektstrategien von der frühen Forschungsphase bis zu präklinischen Sicherheitsmeilensteinen, plant Zeitabläufe in internationalen Teams und engagiert sich in globalen Initiativen zur Weiterentwicklung der LMR-Plattform. "Ich lerne jeden Tag viel und hoffe, dass ich ebenfalls dazu beitrage, unsere Forschungsprojekte jeden Tag einen kleinen Schritt voranzubringen", fasst Özgür Brüderle ihre Arbeit zusammen.All das dient dem Zweck, neue Wirkstoffe schneller für Patient*innen verfügbar zu machen. Das LMR-Team testet Hypothesen, wertet Daten aus und nutzt die Erkenntnisse zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Forschungsprozesses. Am Anfang der Wertschöpfungskette zu stehen, um das nächste Medikament mitzuentwickeln, das Therapieoptionen für Patient*innen bieten könnte, ist für Özgür Brüderle eine besondere Motivation. "Ich begleite die Geschichte eines Medikaments von der Idee bis zu einem tragfähigen Wirkstoffkandidaten".Pressekontakt:Sanofi in DeutschlandUnternehmenskommunikationpresse@sanofi.comOriginal-Content von: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71182/6243155