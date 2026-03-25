Die Allianz investiert Millionen in KI-Telematik. Der Konzern will Schäden vermeiden statt regulieren - mit Folgen für Margen und Bewertung. Zudem zeigt sich jetzt ein spannendes Chartbild beim DAX-Wert! Die Allianz treibt den Umbau ihres Geschäfts voran und setzt dabei konsequent auf Künstliche Intelligenz. Mit einer Beteiligung an Cambridge Mobile Telematics (CMT) rückt datenbasierte Risikosteuerung ins Zentrum. Kluge Anleger schauen nun auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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