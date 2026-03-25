ZEAL lieferte ein gemischtes Q4-Ergebnis, wobei schwache Eurojackpot-Dynamiken das Engagement und die Umsätze erheblich reduzierten, teilweise jedoch durch die robuste Leistung von 6aus49 und starken Schwung in neueren Bereichen wie Spielen und Verlosungen abgefedert wurden. Während der Umsatz leicht über den Erwartungen aufgrund der Produktmischung lag, blieb die Rentabilität hinter den Erwartungen zurück, bedingt durch höhere Marketingausgaben und Investitionen in neue Bereiche. Ausblickend deutet die Prognose für 2026 auf ein solides zweistelliges Wachstum hin, das durch Produktdiversifizierung angetrieben wird, jedoch mit anhaltendem Margendruck, da ZEAL weiterhin in Marketing und Skalierungsinitiativen investiert. Das Unternehmen schlug eine Dividende von 1,40 EUR pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor, was im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleibt, wenn wir die Sonderdividende ausschließen. Wir passen unser Modell und unsere Schätzungen an, was zu einem höheren Kursziel von 72,00 EUR (zuvor 67,00 EUR) führt, und bestätigen unsere BUY-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zeal-network-se
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