Mit dem Q1-Bericht, der am 7. Mai fällig ist, erwarten wir einen sanften Start ohne Jackpot-Spitzen, mit stabilen LOTTO 6aus49-Dynamiken und schwächeren Eurojackpot-Dynamiken. Wir rechnen mit einem moderaten Umsatzwachstum im Jahresvergleich, das durch die Mischung getrieben wird, jedoch unter dem Jahresdurchschnitt liegen wird. Die EBITDA-Marge sollte leicht über der Jahresprognose liegen, da wir annehmen, dass die Marketing- und Investitionsausgaben im Laufe des Jahres signifikant steigen werden. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von 72,00 EUR, was einem Premium von 31x 2027E KGV entspricht, da wir die derzeitige Ausgabenintensität als wirtschaftlich rational betrachten, während der damit verbundene Margendruck voraussichtlich vorübergehend sein wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zeal-network-se
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