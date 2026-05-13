Viele kennen die Marke Lotto24.de, über die die Spieler an klassischen Lotterien wie 6 aus 49, Eurojackpot oder der Glücksspirale teilnehmen können. Doch das Unternehmen dahinter, Zeal Network, ist weit weniger bekannt. Dabei ist der börsennotierte Konzern der deutsche Marktführer in der Online-Lotterievermittlung und wuchs 2025 zweistellig auf 219 Millionen Euro - obwohl 2025 ein schwaches Jackpot-Jahr war. "Wir haben ein sehr starkes Wachstum in der Bestandskundenbasis ohne diese Jackpots", berichtet CFO Andrea Behrendt bei FINANCE TV. Die Jackpot-Effekte - höhere Spielfrequenz bei Stammkunden, mehr Neukunden - betrachtet sie schlicht als Upside. Zusätzlich setzt Zeal auf Diversifizierung durch neue Produkte wie Online Games oder Traumhaus- sowie Traumautoverlosungen. "Am Ende verkaufen wir keine Tickets, sondern einen Traum", sagt die CFO. Doch für manche hat dieser Traum auch Suchtpotential - ein heikles Thema, mit dem Zeal umgehen muss. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Wie die CFO trotz volatiler Jackpots ihre Finanzplanung angeht. • Welche Pläne Zeal Network für den noch kleinen, aber stark wachsenden Games-Bereich hat. • Wie das Unternehmen mithilfe von KI Spielsucht frühzeitig erkennt, und warum ein gesunder Spieler wertvoller für das Unternehmen ist. • Warum eine Börsennotierung aus Sicht der CFO unverzichtbar ist - und was Zeal braucht, um in den SDax zurückzukehren. Die Gesprächsteilnehmer Host: Julia Schmitt (FINANCE Magazin) Gast: Andrea Behrendt (CFO, Zeal Network) ______________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/