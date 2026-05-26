EQS Stimmrechtsmitteilung: ZEAL Network SE

ZEAL Network SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



26.05.2026 / 09:43 CET/CEST

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Am 22. Mai 2026 erhielten wir die folgende Mitteilung von Morgan Stanley: Bezugnehmend auf die Stimmrechtsmitteilung vom 22.05.2026, in der mitgeteilt wurde, dass Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, am 19.05.2026 die Schwelle von 15 % der Stimmrechte an der ZEAL NETWORK SE überschritten hat, geben wir hiermit gemäß § 43 des Wertpapierhandelsgesetzes folgende Mitteilung ab: Der Anstieg der Stimmrechte, der dazu führte, dass Morgan Stanley die Meldeschwelle von 15 % der Stimmrechte an der ZEAL NETWORK SE überschritten hat, diente nicht der Verfolgung strategischer Ziele, sondern erfolgte im Rahmen der Kundenbetreuung.

Morgan Stanley kann in den nächsten 12 Monaten weitere Stimmrechte an der ZEAL NETWORK SE erwerben, insbesondere im Rahmen der Kundenbetreuung.

Morgan Stanley beabsichtigt nicht, Einfluss auf die Zusammensetzung des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines sonstigen Leitungsorgans der ZEAL NETWORK SE zu nehmen.

Morgan Stanley beabsichtigt nicht, eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der ZEAL NETWORK SE herbeizuführen, insbesondere nicht des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung sowie der Dividendenpolitik.

Die Erhöhung der Stimmrechte, die dazu führte, dass Morgan Stanley die Meldepflichtgrenze von 15 % der Stimmrechte an der ZEAL NETWORK SE überschritt, resultierte aus und/oder erfolgte im Rahmen der Kundenbetreuung. Die Erhöhung wurde durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenmitteln von Morgan Stanley finanziert.



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