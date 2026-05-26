EQS Stimmrechtsmitteilung: ZEAL Network SE
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Am 22. Mai 2026 erhielten wir die folgende Mitteilung von Morgan Stanley:
Bezugnehmend auf die Stimmrechtsmitteilung vom 22.05.2026, in der mitgeteilt wurde, dass Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, am 19.05.2026 die Schwelle von 15 % der Stimmrechte an der ZEAL NETWORK SE überschritten hat, geben wir hiermit gemäß § 43 des Wertpapierhandelsgesetzes folgende Mitteilung ab:
26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ZEAL Network SE
|Straßenbahnring 11
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.zealnetwork.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2333314 26.05.2026 CET/CEST