Die ZEAL-Aktien haben in der vergangenen Woche um etwa 12% korrigiert, was teilweise auf die jüngste Ex-Dividende-Anpassung und wahrscheinlich auf breitere Sektorbedenken hinsichtlich der Prediction-Market-Plattformen zurückzuführen ist, anstatt auf einen klaren unternehmensspezifischen Auslöser. Wir betrachten ZEAL als strukturell differenziert durch den Fokus auf regulierte Lotterien, während sich der Jackpot-Hintergrund erheblich verbessert hat, da sowohl der EUROjackpot als auch Lotto 6aus49 nun gleichzeitig auf Höchstständen sind. Dies sollte die Kundenbindung, Reaktivierungen, Abrechnungen und die Akquisition neuer Kunden unterstützen, während weitere Jackpot-Rollovers dazu beitragen würden, die FY26-Prognose zu erreichen. Da unsere Schätzungen und die Anlagestrategie unverändert bleiben, sehen wir den Rückgang als attraktive Einstiegsmöglichkeit und bekräftigen unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 72,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zeal-network-se
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