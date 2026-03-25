Spotify testet mit "Artist Profile Protection" ein Tool, das Künstler:innen mehr Kontrolle über ihre Werke geben und AI Slop eindämmen soll. Der Flut an KI-Songs begegnet der Streamingdienst mit weiteren Features, arbeitet selbst aber auch an KI-Tools. Seit Jahren werden Streamingdienste mit KI-Songs geflutet. Auf Spotify etwa sorgte die KI-Band The Velvet Sundown für Aufsehen, die mit zwei in kurzen Abständen veröffentlichten KI-generierten Alben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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