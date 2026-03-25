Ultrahochgradiger Treffer: Brixton Metals sprengt Rekorde - 82.334 g/t Silber erbohrt!

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Mit bis zu 82.334 g/t Silber in einer Einzelprobe und starken breiteren Intervallen setzt Brixton Metals auf dem Langis-Projekt in Ontario ein neues Ausrufezeichen.

Es wird einfach immer besser! Brixton Metals (WKN A423P0 / TSXV BBB) legt brandaktuell die nächste Serie von Bohrergebnissen aus dem Explorationsprogramm auf dem Silberprojekt Langis vor - und die übertreffen alles bislang Dagewesene!

Langis liegt im traditionsreichen Silbercamp von Cobalt und steht im Zentrum einer Bohrkampagne, die sowohl auf die Verdichtung als auch auf die Erweiterung bereits bekannter hochgradiger Silberzonen ausgerichtet ist. Mit den jetzt gemeldeten Resultaten unterstreicht Brixton eindrucksvoll, dass das historische Bergbaugebiet weiterhin außergewöhnlich hochgradige Silbermineralisierung beherbergt.

Denn mit dem jetzt gemeldeten Bohrloch LM-26-290 stieß man nicht nur ab 112,0 Metern Tiefe auf 11,35 Meter mit sehr hohen 4.560 g/t Silber, innerhalb dieses Abschnitts wurde über 0,5 Meter ein sensationeller Wert von 82.334 g/t Silber gemessen! Das entspricht 8,23% Silber beziehungsweise 2.647 Feinunzen des Edelmetalls pro Tonne!

Nach Unternehmensangaben handelt es sich um die bislang hochgradigste Einzelprobe in der Geschichte von Brixton Metals und zugleich um einen Wert, der auch im internationalen Vergleich herausragt!

Bislang hat Brixton Metals im Rahmen des Programms 2026 auf Langis insgesamt 8.282 Meter in 43 Bohrlöchern abgeschlossen. Die aktuelle Veröffentlichung umfasst vier zusätzliche Bohrlöcher mit zusammen 649,8 Metern. Zuvor waren bereits neun sowie fünf weitere Bohrlöcher gemeldet worden. Das Unternehmen baut damit seine Datengrundlage im Bereich der bekannten Silberzonen Schritt für Schritt aus.

Brixton Metals trifft auf Langis auf ultrahochgradiges Silber

Das Resultat aus LM-26-290 prägt die neue Ergebnisserie von Brixton Metals klar. Entscheidend ist dabei nicht nur der außergewöhnlich hohe Einzelwert, sondern auch der breitere mineralisierte Zusammenhang, in dem dieser auftritt. Die 0,5 Meter mit 82.334 g/t Silber liegen eingebettet in ein Intervall von 11,35 Metern mit 4.560 g/t Silber. Und im Bohrkern wurde in diesem Bereich nach Angaben des Unternehmens reichlich gediegenes Silber beobachtet.

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Brixton Metals sprengt Rekorde - 82.334 g/t Silber erbohrt!



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