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NAKIKI SE veröffentlicht Halbjahresabschluss 2025
Frankfurt am Main, 25. März 2026 - Die NAKIKI SE (ISIN: DE000WNDL300, DE000A460N46) hat heute den Halbjahresabschluss 2025 veröffentlicht.
Im Jahr 2025 entwickelte der Vorstand der NAKIKI SE - in enger Abstimmung mit Aufsichtsrat und Aktionären - nach der übergangsweisen Beteiligung an Prozessfinanzierungsgesellschaften eine neue strategische Ausrichtung mit dem Ziel, die Gesellschaft zu einem Bitcoin-Treasury-Unternehmen weiterzuentwickeln. Der Aufbau dieses neuen Geschäftsmodells wurde eingeleitet und soll ab 2026 operativ umgesetzt werden.
Der Halbjahresabschluss 2025 steht auf www.nakikifinance.com/finanzberichte zum Download zur Verfügung.
ÜBER NAKIKI
Kontakt für Rückfragen:
NAKIKI SE
25.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 8700 764 30
|E-Mail:
|info@nakikifinance.com
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2297662
|Ende der Mitteilung
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2297662 25.03.2026 CET/CEST