Original-Research: CENIT AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu CENIT AG
Vorläufige Zahlen oberhalb der Unternehmens-Guidance, Guidance für 2026 etwas konservativer als erwartet
Aus unserer Sicht ist vor allem der Ausblick für 2026 wesentlich. Das CENIT-Management prognostiziert für 2026 einen Umsatz von mindestens 210,0 Mio. € und ein EBITDA von mindestens 18,0 Mio. €. Auch wenn diese Formulierung naturgemäß eine Untergrenze darstellt, liegen diese Werte unter unseren bisherigen Erwartungen (Umsatzprognose alt: 221,4 Mio. €, EBITDA-Prognose alt: 22,2 Mio. €). Da wir davon ausgehen, dass die Gesellschaft bei der Ausformulierung der Guidance eine konservative Vorgehensweise gewählt hat (Dassault-Prognose Softwareumsätze 2026: +3 % bis 5 %; SAP-Prognose der Gesamtumsätze 2026: +12 % bis +13 %) passen wir unsere Schätzungen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr nach unten an. Wir rechnen nunmehr für 2026 mit Umsätzen in Höhe von 214,7 Mio. € und einem EBITDA in Höhe von 19,8 Mio. € sowie für 2027 mit Umsätzen in Höhe von 227,6 Mio. € und einem EBITDA in Höhe von 23,6 Mio. € (bisherige Schätzung: Umsatz 233,2 Mio. €; EBITDA 25,0 Mio. €).
Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel von 15,00 € (bisher: 16,00 €) ermittelt. Wir vergeben damit weiterhin das Rating KAUFEN. Eine ausführliche Darstellung der Geschäftsentwicklung 2025, unserer Prognosen sowie die Aufnahme einer neuen Schätzperiode (2028e) werden wir nach Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 9. April 2026 vornehmen.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260325_CENIT_Comment
Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 25.03.2026 (13:00 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 25.03.2026 (14:30 Uhr)
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