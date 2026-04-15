Original-Research: CENIT AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu CENIT AG
Fokus auf Rentabilitätsverbesserung dürfte lfd. Geschäftsjahr prägen, Ergebnis-Turnaround in Sicht
Die Basis für die zukünftige Entwicklung bildet ein deutlich gestiegener Auftragsbestand (+15,3 % auf 93,5 Mio. €), eine stärkere Fokussierung auf größere und margenstärkere Projekte sowie eine optimierte Vertriebsstruktur. Ergänzend sorgen strukturelle Trends wie die Cloud-Migration, steigende wiederkehrende Einnahmen und die zunehmende Bedeutung KI-gestützter Lösungen für zusätzliche Wachstumsimpulse. Gleichzeitig bleibt das Management aufgrund externer Unsicherheiten und einer weiterhin volatilen Investitionsbereitschaft vorsichtig. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die CENIT AG mit Umsatzerlösen in Höhe von mindestens 210 Mio. € und einem EBITDA in Höhe von mindestens 18 Mio. €.
Unsere Schätzungen liegen leicht darüber und wir erwarten einen Umsatzanstieg auf 214,74 Mio. € sowie eine deutliche EBITDA-Verbesserung auf 19,13 Mio. €. Für die Folgejahre rechnen wir mit einem beschleunigten Umsatzwachstum von 6 % pro Jahr sowie mit einer sukzessiven Ausweitung der EBITDA-Marge auf über 10 %. Dies wird durch Skaleneffekte, den Wegfall von Sondereffekten und Effizienzsteigerungen getrieben.
Vorstandwechsel bei der CENIT AG: CEO Peter Schneck legt sein Mandat zum 30.04.2026 im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nieder, nachdem er seit 2022 insbesondere die internationale Expansion und Wachstumsstrategie (u. a. acht Akquisitionen) sowie die Umsatzsteigerung auf zuletzt 209,5 Mio. € maßgeblich vorangetrieben hat. Zum 01.05.2026 übernimmt mit Martin Thiel, bisheriger COO, die CEO-Position, womit Kontinuität in der strategischen Neuausrichtung gewährleistet wird. Gleichzeitig rückt das Unternehmen stärker Themen wie Profitabilität, Konsolidierung und operative Exzellenz in den Fokus, auch vor dem Hintergrund des geplanten Wechsels in das Börsensegment Scale.
Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 16,00 € (bisher: 15,00 €) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260415_CENIT_Anno
Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 15.04.2026 (08:12 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 15.04.2026 (12:00 Uhr)
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