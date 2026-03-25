Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG



25.03.2026 / 15:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE Unternehmen: ZEAL Network SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.03.2026 Kursziel: 68,50 EUR (zuvor: 61,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA

Starkes 2025 trotz unterdurchschnittlichem Jackpot-Umfeld - Umsatz Guidance 2026 übertrifft Erwartungen deutlich



ZEAL hat heute starke Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, die unsere Erwartungen nochmals leicht übertroffen haben.



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Trotz der unterdurchschnittlichen Anzahl von nur vier Peak-Jackpots (2024: 13) konnte das Unternehmen den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 16,1% deutlich steigern. Im Kerngeschäft der Lotterievermittlung waren die wesentlichen Treiber zum einen die Preisanpassungen aus 2024, die auch in H1 2025 noch nachwirkten, sowie eine signifikant verbesserte Marketingeffizienz in einem schwachen Jackpotumfeld. So verwies das Management im heute abgehaltenen Call auf eine Neukundenanzahl von 1,2 Millionen in 2025, was nahezu einer Verdopplung gegenüber dem Jahr 2023 entspricht, in dem eine vergleichbare Jackpotsituation (5 Peak-Jackpots) vorherrschte. Vor dem Hintergrund eines insgesamt gestiegenen Online-Anteils im Lotteriemarkt von 31% konnte ZEAL die klar dominante Position mit einem Marktanteil von 44% weiter ausbauen.



Auch der Bereich Traumhausverlosung trug mit einem Umsatz von EUR 15,9 Mio. (+199% YoY) spürbar zum inkrementellen Umsatzwachstum in 2025 bei. Durch die deutliche Erweiterung des Produktangebots konnte zudem der Games-Bereich ein Umsatzwachstum von +45,2% YoY auf EUR 14,4 Mio. erzielen. Aufgrund erhöhter Marketinginvestitionen in das Kerngeschäft sowie in die Traumhausverlosung stieg das EBITDA mit +11,3% unterproportional, lag mit EUR 68,8 Mio. jedoch leicht über unseren Erwartungen sowie oberhalb der im November angehobenen Prognose.



Ausblick 2026 - Umsatzguidance übertrifft Erwartungen deutlich: Auf Basis der starken Marktposition und der hohen Resilienz des Geschäftsmodells sieht das Management weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial und übertrifft mit einer Umsatzerwartung von EUR 250-260 Mio. die bisherige Markterwartung von EUR 237 Mio. deutlich. Wie üblich setzt diese Prognose jedoch eine "normale" Jackpotentwicklung mit rund 8-9 Peak-Jackpots voraus. Wesentlicher Wachstumstreiber ist eine deutliche Ausweitung der Marketingaktivitäten auf EUR 85-95 Mio., die kurzfristig auf die EBITDA-Marge drückt, in unserer Modellierung jedoch klar wertsteigernd wirkt. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Umsatzprognosen für 2026 ff. signifikant angehoben und die Ergebnisprognosen infolge der erhöhten Marketingaufwendungen moderat reduziert.



Fazit: ZEAL hat in einem moderaten Jackpotumfeld im Geschäftsjahr 2025 eine überzeugende operative Entwicklung geliefert und die dominante Marktposition weiter gefestigt. Wir begrüßen die selbstbewusste Wachstumsprognose und sehen diese durch die ausserordentliche Krisenresilienz des Geschäftsmodells sowie die starke Wettbewerbsposition gut untermauert. Entsprechend erachten wir das aktuelle Kursniveau als äusserst attraktiv und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von EUR 68,50 (zuvor: EUR 61,00).







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