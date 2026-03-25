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25.03.2026 16:09 Uhr
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PTA-Adhoc: Oberbank AG: Vorstandsangelegenheiten

DJ PTA-Adhoc: Oberbank AG: Vorstandsangelegenheiten

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Oberbank AG: Vorstandsangelegenheiten

Linz (pta000/25.03.2026/15:35 UTC+1)

Der Aufsichtsrat der Oberbank hat in seiner heutigen Sitzung Vorstandsdirektor Martin Seiter zum Generaldirektor und Vorstandsvorsitzenden ab 1.1.2027 bestellt.

Vorstandsdirektor Martin Seiter tritt somit die Nachfolge von Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger an, dessen Ersuchen um einvernehmliche Auflösung seines bis Mai 2027 laufenden Vorstandsvertrages per 31.12.2026 vom Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung angenommen wurde.

Vorstandsdirektor Martin Seiter ist seit 2006 in der Oberbank beschäftigt und gehört seit 2020 der Geschäftsleitung an. Er ist schwerpunktmäßig für das Firmenkundengeschäft bzw. für den Expansionsmarkt Deutschland zuständig und hat hinsichtlich seiner Verantwortungsbereiche diese maßgeblich weiterentwickelt.

Weiters hat der Aufsichtsrat die Ernennung von Herrn Vorstandsdirektor Mag. Florian Hagenauer zum stellvertretenden Generaldirektor bzw. stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ab 1.1.2027 beschlossen. Vorstandsdirektor Mag. Florian Hagenauer gehört dem Vorstand der Oberbank seit dem Jahr 2009 an und verantwortet als Marktfolgevorstand die Themen Risiko, Infrastruktur und Kredit.

Für die nominelle Nachbesetzung innerhalb der Geschäftsleitung wurde in der heutigen Aufsichtsratssitzung Herr Dr. Rainer Polster als weiteres Mitglied des Vorstandes per 1.10.2026 für die Dauer von drei Jahren bestellt.

Als Vertriebsvorstand wird er künftig für die Agenden Treasury, Kapitalmarkt, Kommerzkundengeschäft und für die Auslandsmärkte, insbesondere für den Expansionsmarkt Deutschland zuständig sein.

Herr Dr. Rainer Polster hat langjährige Bankerfahrung in den Bereichen Treasury, Corporate Finance und Investor Relations, insbesondere am deutschen Markt, wo er zuletzt die Funktion des CFOs eines Kreditinstitutes mit Sitz in Norddeutschland ausübt.

Der Vorstand der Oberbank AG besteht ab dem 1.1.2027 damit aus folgenden Mitgliedern:

Herr Dir. Martin Seiter (Generaldirektor)

Herr Mag. Florian Hagenauer (stellv. Generaldirektor)

Frau Mag. Isabella Lehner

Frau Mag. Romana Thiem

Herr Dr. Rainer Polster

(Ende)

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Aussender:      Oberbank AG 
           Untere Donaulände 28 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Prok. Mag. Gerald Straka 
Tel.:         +43 732 7802-37221 
E-Mail:        gerald.straka@oberbank.at 
Website:       www.oberbank.at 
ISIN(s):       AT0000625108 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774449300430 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 10:35 ET (14:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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