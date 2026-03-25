Angetrieben von US-Medienberichten über einen möglichen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Konflikts hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch seine Erholung fortgesetzt. Der DAX ging mit einem Plus von 1,41 Prozent bei 22.957 Punkten aus dem Handel. Der MDax zeigte sich noch stärker und legte um 2,48 Prozent auf 28.821 Zähler zu.Die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland bleibt derweil angeschlagen. Die vom Ifo-Institut gemeldete Eintrübung kam angesichts der geopolitischen Lage allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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