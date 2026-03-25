Frankfurt/Main - Am Mittwoch hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 22.957 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem sehr freundlichen Start baute der Dax einen Teil seiner Zugewinne wieder ab.



"Die Situation im Nahen Osten bleibt unklar und wird von vielen Gerüchten und Spekulationen getragen", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "So sollen die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA ins Stocken geraten sein, nachdem der Iran die Forderungen in den Verhandlungen als unlogisch bezeichnet habe. Auch deshalb konnte der Dax das Niveau über 23.000 Punkten nicht halten, das er am Morgen noch sehr beherzt übersprungen hatte."



Der Rückgang der Rohölpreise nehme zunächst einmal etwas Druck vom Aktienmarkt, so Lipkow. "Zusätzlich sorgten die Äußerungen der Europäischen Zentralbank bezüglich einer möglichen Handlungsbereitschaft zur Stabilisierung der Konjunktur in der Eurozone für wieder leicht fallende Renditen der Bundesanleihen. Der schwächer als erwartete Ifo-Geschäftsklimaindex zeigt eindrucksvoll, dass der Krieg im Nahen Osten bereits deutliche Bremsspuren in den Unternehmen hinterlässt. Die Einschätzungen hinsichtlich der weiteren konjunkturellen Entwicklungen in Deutschland haben sich abgekühlt."



Die Siemens-Energy-Aktien führten bis kurz vor Handelsschluss die Liste der Dax-Werte an, gefolgt von Infineon, RWE und Vonovia. Im Minus rangierten zu diesem Zeitpunkt lediglich die Papiere der Deutschen Post, der Deutschen Telekom, der Deutschen Börse und von SAP.



Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im April kostete 53 Euro und damit drei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund zehn bis zwölf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ölpreis sank ebenfalls stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 101,40 US-Dollar, das waren 306 Cent oder 2,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1564 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8648 Euro zu haben.





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