Die Aktie des Softwarekonzerns aus Walldorf befindet sich momentan in einem klaren Abwärtstrend. Zu Jahresbeginn hätte wohl kaum jemand darauf gewettet, dass SAP Ende März der größte Verlierer im DAX sein würde. Tatsächlich liegt das Minus der SAP-Aktie in den letzten drei Monaten bei fast 30 Prozent und damit steht das Unternehmen an der Spitze der DAX-Verlierer. Früher oder später ist jedoch mit einer Gegenreaktion zu rechnen, denn ein solcher ...

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