Incyte (NASDAQ:INCY) gab heute Ernennungen innerhalb seines Führungsteams bekannt, die den strategischen Fokus und die langfristigen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen sollen.

Pablo J. Cagnoni, M.D., wurde zum Präsidenten von Incyte sowie zum globalen Leiter für Forschung und Entwicklung ernannt. In dieser Rolle trägt Dr. Cagnoni die Verantwortung für Forschung und Entwicklung und unterstützt die unternehmensweite strategische Planung und operative Umsetzung. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Cagnoni hat Incyte bemerkenswerte Fortschritte im Bereich F&E gemacht, unter anderem im Hinblick auf Programme zu mutCALR-Antikörpern, Povorcitinib, CDK2, KRASG12D und TGFßR2xPD1. Dr. Cagnoni hat zudem die Umsetzung der F&E bei Incyte weiter gestärkt, indem eine neue Struktur, Prozesse und neue Technologien zur Verbesserung der Produktivität und Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit von Incyte eingeführt wurden.

Steven Stein, M.D., wurde zum Executive Vice President, Chief Medical Officer und Leiter von Entwicklungen in der Spätphase ernannt. In dieser Rolle beaufsichtigt Dr. Stein auch weiterhin die umfangreichen und wachsenden Programme für Entwicklungen in der Spätphase von Incyte in den Bereichen Hämatologie, Onkologie und Immunologie sowie globale medizinische Angelegenheiten, eine kritische Fähigkeit für die Datengenerierung und die Stärkung der wissenschaftlichen Führungsposition des Unternehmens im Gesundheitswesen. Das wissenschaftliche Urteilsvermögen, die Entwicklungsexpertise und der patientenorientierte Ansatz von Dr. Stein, der seit über einem Jahrzehnt eine hochangesehene Führungskraft bei Incyte ist, sind wesentlich für den Erfolg des Unternehmens gewesen.

Mohamed Issa, Pharm.D., wurde zum Executive Vice President und Leiter für US-Handel ernannt. In dieser Rolle wird Herr Issa auch weiterhin das Onkologiegeschäft in den USA beaufsichtigen und zudem erweiterte Verantwortung für die US-Immunologie übernehmen. Diese Geschäftseinheiten werden in eine einzelne US-Handelsorganisation integriert, um die strategische Ausrichtung und Umsetzung für die Einführung neuer Produkte, operative Wirksamkeit und Standardisierung von bewährten Praktiken zu unterstützen. Herr Issa ist eine erfahrene Führungskraft mit nachweislichen Erfolgen in der Planung der Einführung neuer Produkte und Operationen in Onkologie und Immunologie. Sein ausführungsorientierter Ansatz wird von entscheidender Bedeutung sein, um die kommerzielle Performance bei Incyte aufrechtzuerhalten.

"Diese Ernennungen spiegeln die wesentlichen Beiträge, die Pablo, Steven und Mohamed bei Incyte geleistet haben, und den Wert, den sie weiterhin in das Unternehmen bringen", sagte Bill Meury, Chief Executive Officer, Incyte. "Außerdem glauben wir, dass die Integration unserer US-Handelsteams in eine einzelne Organisation effektive Lancierungen fördern und Incyte für langfristigen Erfolg aufstellen wird."

Im Rahmen der Transition wird Matteo Trotta, Executive Vice President und General Manager, US-Dermatologie, Incyte nach einer Übergangsphase verlassen.

Weitere Informationen zum Führungsteam von Incyte finden Sie unter https://incyte.com/our-company/our-leadership.

Über Incyte

Incyte definiert das Potenzial biopharmazeutischer Innovationen neu. Mit fundiertem wissenschaftlichem Fachwissen und einem konsequenten Fokus auf die Patienten haben wir ein etabliertes Portfolio von First-in-Class-Medikamenten sowie ein umfangreiches Portfolio von Medikamenten der nächsten Generation in unseren Kernbereichen aufgebaut: Hämatologie, Onkologie sowie Entzündungen und Autoimmunerkrankungen.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Informationen enthalten die darin dargelegten Sachverhalte Prognosen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Diskussionen hinsichtlich der Stärke der Unternehmensführung von Incyte und des Potenzials von Incyte für zukünftiges Wachstum und langfristigen Erfolg.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen von Incyte und sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, wie in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten von Incyte, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, detailliert beschrieben wird. Incyte lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

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