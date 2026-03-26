Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 26.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
+2.000% bisher - kommt jetzt der nächste Antimon-Trade? A2 Gold zündet die nächste Stufe!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 875838 | ISIN: CH0002619481 | Ticker-Symbol: 5K4
Frankfurt
25.03.26 | 21:49
2.160,00 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
WARTECK INVEST AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WARTECK INVEST AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2.180,002.230,0008:05