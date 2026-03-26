Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien
Medienmitteilung (PDF)
Geschäftsberichtsbericht 2025 (PDF)
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Deutliche Steigerung des Konzerngewinns, höherer Marktwert des Portfolios
Trotz den beiden Liegenschaftsverkäufen und dem gesunkenem Referenzzinssatz stiegen die bei Vollvermietung zu erwartenden Mieterträge (Soll-Mieterträge) wegen Indexanpassungen und Vermietungserfolgen um 0.9 % auf CHF 45.5 Mio. (CHF 45.1 Mio.). Die Leerstände konnten weiter leicht gesenkt werden und die Ausgaben für Betrieb und Unterhalt bewegten sich insgesamt auf Vorjahresniveau. Als Folge davon konnte der Erfolg aus Vermietung um 1.2% gesteigert werden auf CHF 38.0 Mio. (CHF 37.6 Mio.). Die Nettorendite auf den Liegenschaften erreichte wie im Vorjahr 3.7%.
Kennzahlen Gesellschaft und Immobilienportfolio
1Steuereffekte berücksichtigt
Kennzahlen Namenaktie
1Agio = Prämie oder Zuschlag zum Inneren Wert
Firmenportrait
Die Warteck Invest AG ist eine der bedeutenden börsenkotierten Immobiliengeselllschaften der Schweiz. Das hochwertige und gut diversifizierte Portfolio aus Rendite- und Entwicklungsliegenschaften hat einen Marktwert von rund CHF 1.1 Mrd. und fokussiert auf die attraktiven Wirtschaftsräume Basel und Zürich. Die aktive Bewirtschaftung des Bestandes und die Entwicklung der bestehenden Projektpipeline sorgen für robuste Erträge, nachhaltiges Wachstum und attraktive sowie stetige Dividenden.
Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant", "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.
Ende der Adhoc-Mitteilung
2298066 26.03.2026 CET/CEST