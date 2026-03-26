Der Kupfermarkt ist ein zentraler makroökonomischer Baustein einer jeden fortschrittlichen Volkswirtschaft. Ob in der Elektronik oder der elektrischen Energieversorgung, ohne das Element Kupfer wäre unser modernes Leben nicht denkbar. Und auch durch das globale Bevölkerungswachstum und die fortschreitende Elektrifizierung der Welt, kam es in den letzten Jahren durch den Ausbau von erneuerbarer Energie und dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen zu einem weiteren Nachfrageschub auf dem Kupfermarkt. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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