300% Rallye - und jetzt kommt der nächste explosive Trigger: MAYO und FDA!!!

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Die Aktie hat soeben ein neues ALLZEITHOCH bei 0,86 AUD erreicht - und das nach einer Rallye von über 300% seit Beginn unserer Coverage.

Dieser Artikel wurde von EchoIQ genehmigt und verbreitet.

Willkommen zurück, liebe Leser,

das hier ist kein gewöhnlicher Move mehr.

EchoIQ (ASX: EIQ | FSE: PL4 | WKN: A3C84A) ist gerade dabei, in eine komplett neue Liga vorzustoßen.

Die Aktie hat soeben ein neues ALLZEITHOCH bei 0,86 AUD erreicht - und das nach einer Rallye von über 300% seit Beginn unserer Coverage.

Und trotzdem:

Das könnte erst der Anfang gewesen sein.

Denn während der Kurs nach oben schießt, baut sich im Hintergrund ein Setup auf, das man in dieser Form nur selten sieht.

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DER GAMECHANGER: MAYO CLINIC STEIGT VOLL EIN

EchoIQ (ASX: EIQ | FSE: PL4 | WKN: A3C84A) hat seine Partnerschaft mit der weltbekannten Mayo Clinic massiv ausgeweitet.

Und jetzt wird es richtig ernst.

Mayo wird EchoSolv HF aktiv vertreiben und skalieren

Zugang zu 80+ Kliniken + gesamtes Netzwerk

Integration über die Mayo Platform

Vertragslaufzeit potenziell 6 Jahre



Das ist kein Pilotprojekt mehr.

Das ist:

Ein direkter Vertriebskanal in eines der mächtigsten Gesundheitssysteme der Welt.

UND JETZT KOMMT DER EIGENTLICHE TRIGGER

EchoIQ (ASX: EIQ | FSE: PL4 | WKN: A3C84A) ist nur noch Wochen von der FDA-Entscheidung entfernt.

Zur Erinnerung:

17.000 Patienten Studie

99,5% Sensitivität

91% Spezifität

Validiert über Mayo

Die 510(k)-Einreichung ist bereits erfolgt.

Das bedeutet:

Sobald die FDA grünes Licht gibt, geht es direkt in die Kommerzialisierung.

Keine Verzögerung.

Kein Umweg.

Direkt in den Markt.

WARUM DIE AKTIE JETZT EXPLODIERT

Der Markt versteht langsam, was hier passiert.

Wir haben jetzt:

Allzeithoch im Kurs (0,86 AUD)

S&P/ASX Indexaufnahme

Mayo als Vertriebspartner

FDA kurz vor Entscheidung

Das ist genau die Art von Setup, bei der Small Caps:

nicht einfach steigen - sondern neu bewertet werden.

DER 60-MILLIARDEN-MARKT

Herzinsuffizienz ist ein Monster-Markt:

1 von 4 Amerikanern betroffen

Nur ~50% korrekt diagnostiziert

Führend bei Krankenhauskosten

$60 Milliarden Marktvolumen



EchoIQ positioniert sich genau hier.

Und jetzt - mit Mayo + FDA - wird aus Theorie Realität.

DAS WICHTIGSTE, WAS INVESTOREN VERSTEHEN MÜSSEN

Ja, die Aktie ist bereits stark gelaufen.

Aber:

Die FDA ist noch nicht entschieden

Die Umsätze beginnen erst

Die Distribution ist jetzt gesichert

Institutionelle Investoren steigen gerade erst ein

Das bedeutet:

Der größte Move könnte noch bevorstehen.

FAZIT: DAS IST KEIN NORMALER RUN MEHR

EchoIQ hat jetzt:

Klinische Validierung

Massive Partner

Vertrieb gesichert

FDA kurz vor Entscheidung

Allzeithoch im Chart

Diese Kombination ist selten.

Und wenn sie zusammenkommt, passiert oft nur eines:

Ein parabolischer Move.

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BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

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