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HHLA wächst in schwierigem Marktumfeld



26.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Veröffentlichung Geschäftsjahreszahlen 2025 HHLA wächst in schwierigem Marktumfeld Containerumschlag steigt um 5,4 Prozent auf 6.295 Tsd. TEU

Containertransport erhöht sich um 10,9 Prozent auf 1.982 Tsd. TEU

Konzern-Umsatzerlöse steigen um 9,9 Prozent auf 1.756,2 Mio. Euro

Operatives Betriebsergebnis (EBIT) legt um 19,5 Prozent auf 160,5 Mio. Euro zu Hamburg, 26. März 2026 | Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 trotz konjunktureller Belastungen, geopolitischer Spannungen und Unsicherheiten in der US-Handelspolitik eine positive Geschäftsentwicklung. Der Konzern-Umsatz stieg um 9,9 Prozent auf 1.756,2 Mio. Euro (im Vorjahr: 1.598,3 Mio. Euro). Das Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 19,5 Prozent auf 160,5 Mio. Euro (im Vorjahr: 134,3 Mio. Euro). Stark belastet durch steuerliche Einmaleffekte belief sich der Konzern-Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter auf 9,8 Mio. Euro (im Vorjahr: 32,5 Mio. Euro). Der konzernweite Containerumschlag stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Prozent auf 6.295 Tsd. Standardcontainer (TEU) (im Vorjahr: 5.970 Tsd. TEU). Das Transportvolumen im Segment Intermodal erhöhte sich um 10,9 Prozent auf 1.982 Tsd. TEU (im Vorjahr: 1.787 Tsd. TEU). Jeroen Eijsink, HHLA-Vorstandsvorsitzender: "Auch in einem herausfordernden Marktumfeld konnten wir 2025 ein operatives Wachstum erzielen. 2026 werden wir konsequent daran arbeiten, diese Entwicklung fortzusetzen. Dabei setzen wir auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit und bieten unseren Kunden ein integriertes Leistungsangebot - von den Seehafenterminals bis tief ins europäische Hinterland. Durch die fortschreitende Automatisierung unserer Anlagen steigern wir die Effizienz und stärken zugleich nachhaltige Prozesse, um die Leistungsfähigkeit der HHLA weiter zu erhöhen." Teilkonzern Hafenlogistik: Geschäftsentwicklung 2025 Im börsennotierten Teilkonzern Hafenlogistik stiegen die Umsatzerlöse um 10,1 Prozent auf 1.718,8 Mio. Euro (im Vorjahr: 1.561,7 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich im Jahresvergleich um 22,8 Prozent auf 144,7 Mio. Euro (im Vorjahr: 117,8 Mio. Euro). Die operative Geschäftsentwicklung 2025 war insgesamt von einer positiven Mengenentwicklung im Umschlag und im Transport gekennzeichnet, die sich trotz Abschwächung im zweiten Halbjahr durch zunehmende weltwirtschaftliche Unsicherheiten und anhaltende Lieferkettenstörungen bei zugleich weitreichenden Umbaumaßnahmen zur Automatisierung der Hamburger Anlagen im laufenden Betrieb insgesamt stabil entwickelte. Demgegenüber ist der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter stark durch steuerliche Einmaleffekte - im Wesentlichen Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern - belastet und beläuft sich auf 1,1 Mio. Euro (im Vorjahr: 23,0 Mio. Euro). Dies entspricht einem Ergebnis je A-Aktie von 0,02 Euro (im Vorjahr: 0,32 Euro).



Im Segment Container stieg der Containerumschlag an den Seehafenterminals der HHLA im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Prozent auf 6.295 Tsd. Standardcontainer (TEU) (im Vorjahr: 5.970 Tsd. TEU). An den Hamburger Containerterminals konnte der Umschlag um 4,8 Prozent auf 5.956 Tsd. TEU zulegen (im Vorjahr: 5.686 Tsd. TEU). Während die Mengen der Überseeverkehre mit dem Fahrtgebiet Nordamerika stark zurückgingen, nahmen die Umschlagmengen der Fahrtgebiete Fernost - insbesondere China - sowie Südamerika, Afrika, Australien und Mittlerer Osten zu. Deutlich erhöhte Ladungsmengen wurden zudem im Verkehr mit anderen europäischen Hochseehäfen erzielt, vor allem aus dem Vereinigten Königreich, Belgien, Spanien und den Niederlanden. Ursache hierfür sind weiterhin bestehende Routenverlagerungen infolge des militärischen Konflikts im Roten Meer.



Die Mengen der Zubringerverkehre (Feeder) legten gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zu. Neben den stark gestiegenen finnischen Verkehren verzeichnete der Containerumschlag mit Polen sowie anderen deutschen Häfen einen starken Anstieg. Gegenläufig entwickelten sich hingegen die Ladungsmengen aus Estland, Lettland und dem Vereinigten Königreich. Die Feederquote am wasserseitigen Umschlag lag bei 19,6 Prozent (im Vorjahr: 19,4 Prozent).



Die internationalen Containerterminals verzeichneten währenddessen einen starken Anstieg des Umschlagvolumens von 19,2 Prozent auf 339 Tsd. TEU (im Vorjahr: 284 Tsd. TEU). Dies ist neben geplanten Mengenzuwächsen bei HHLA PLT Italy auf die seit dem dritten Quartal 2024 erfolgte, eingeschränkte Wiederaufnahme des wasserseitigen Umschlags am Container Terminal Odessa (CTO) zurückzuführen. Im Jahr 2024 war der Betrieb im ersten Halbjahr vollständig ausgesetzt. Die wasserseitigen Umschlagvolumen am Multifunktionsterminal HHLA TK Estonia nahmen hingegen geringfügig ab.



Die Umsatzerlöse des Segments stiegen im Geschäftsjahr deutlich um 9,0 Prozent auf 843,2 Mio. Euro (im Vorjahr: 773,3 Mio. Euro). Maßgeblich hierfür waren im Wesentlichen die höhere Umschlagmenge sowie die vorteilhaften Verschiebungen im Modalsplit. Darüber hinaus leisteten die internationalen Containerterminals einen positiven Beitrag zur Umsatzentwicklung. Das Betriebsergebnis (EBIT) sank um 6,4 Prozent auf 73,9 Mio. Euro (im Vorjahr: 78,7 Mio. Euro). Belastend wirkten insbesondere der tarifbedingt gestiegene Personalaufwand sowie der zusätzliche Einsatz von Personal infolge der positiven Mengenentwicklung und der höheren Auslastung. Die EBIT-Marge lag mit 8,7 Prozent um 1,5 Prozentpunkte unter dem Vorjahr (im Vorjahr: 10,2 Prozent).



Im Segment Intermodal stieg der Containertransport insgesamt um 10,9 Prozent auf 1.982 Tsd. TEU (im Vorjahr: 1.787 Tsd. TEU). Die Bahntransporte nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 11,2 Prozent auf 1.719 Tsd. TEU zu (im Vorjahr: 1.545 Tsd. TEU). Zum starken Mengenanstieg trugen insbesondere die Verkehre mit den norddeutschen Seehäfen sowie die Verkehre im deutschsprachigen Raum bei. Zudem waren im Vorjahr die Transportmengen der Roland Spedition erst ab Juni enthalten. Die Straßentransporte verzeichneten einen deutlichen Anstieg um 8,7 Prozent auf 263 Tsd. TEU (im Vorjahr: 242 Tsd. TEU). Insbesondere die Erholung der Transporte im Raum Hamburg trug zu dieser Entwicklung bei. Die Umsatzerlöse lagen mit 797,0 Mio. Euro um 12,0 Prozent über dem Vorjahreswert (im Vorjahr: 711,3 Mio. Euro) und entwickelten sich damit stärker als die Transportmenge. Gründe hierfür waren u.a. erforderliche Preisanpassungen sowie der weitere Anstieg des Bahnanteils am Gesamtaufkommen der Intermodaltransporte der HHLA von 86,5 Prozent auf 86,7 Prozent.



Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich im Mitteilungszeitraum auf 103,7 Mio. Euro (im Vorjahr: 83,7 Mio. Euro) und stieg somit um 23,9 Prozent. Die EBIT-Marge stieg um 1,2 Prozentpunkte auf 13,0 Prozent (im Vorjahr: 11,8 Prozent). Ursächlich für die starke EBIT-Entwicklung war im Wesentlichen der Anstieg der Transportmenge. Belastend wirkten dagegen weiterhin operative Probleme durch Baustellen auf wesentlichen Transportstrecken und die hohe Auslastung in den norddeutschen Seehäfen. Teilkonzern Immobilien: Geschäftsentwicklung 2025 Während die Umsatzerlöse im Teilkonzern Immobilien mit 46,3 Mio. Euro auf Vorjahresniveau lagen (im Vorjahr: 46,1 Mio. Euro), sank das Betriebsergebnis (EBIT) um 4,4 Prozent auf 15,4 Mio. Euro (im Vorjahr: 16,1 Mio. Euro). Grund hierfür waren hohe Einmalaufwendungen für nicht-operative Leistungen im dritten Quartal, die trotz gestiegener Mieterlöse und geringerer Instandhaltungskosten nicht vollständig kompensiert werden konnten. Der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter belief sich auf 8,6 Mio. Euro (im Vorjahr: 9,5 Mio. Euro). Dies entspricht einem Ergebnis je S-Aktie von 3,20 Euro (im Vorjahr: 3,52 Euro). Vorschlag eines Dividendenverzichts Unter Berücksichtigung des stark durch steuerliche Effekte belasteten Jahresüberschusses nach Anteilen anderer Gesellschafter werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 weder für die börsennotierte A-Aktie noch für die nicht-börsennotierte S-Aktie eine Dividende auszuschütten. Ausblick: Geschäftsentwicklung 2026 Für das aktuelle Geschäftsjahr wird im Teilkonzern Hafenlogistik für den Containerumschlag mit einem deutlichen Anstieg und für den Containertransport mit einem starken Anstieg gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Für die Umsatzerlöse wird von einem starken Anstieg im Vergleich zum Jahr 2025 ausgegangen. Für den Teilkonzern Hafenlogistik wird ein operatives Betriebsergebnis (EBIT) in einer Bandbreite von 160 bis 180 Mio. Euro angestrebt. Für den Teilkonzern Immobilien wird mit einem Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres gerechnet, während für das EBIT vor allem aufgrund von Projektentwicklungen von einem deutlichen Rückgang ausgegangen wird. Auf Konzernebene wird ein starker Umsatzanstieg und ein Betriebsergebnis (EBIT) in einer Bandbreite von 175 Mio. Euro bis 195 Mio. Euro erwartet. Für 2026 wird von Investitionen auf der Konzernebene in einer Bandbreite von 430 bis 480 Mio. Euro ausgegangen. Davon entfallen 400 bis 450 Mio. Euro auf den Teilkonzern Hafenlogistik.

Wesentliche Kennzahlen 2025 HHLA-Konzern in Mio. € 2025 2024 Veränderung Umsatzerlöse 1.756,2 1.598,3 9,9 % EBITDA 336,6 309,0 8,9 % EBITDA-Marge in % 19,2 19,3 - 0,1 PP EBIT 160,5 134,3 19,5 % EBIT-Marge in % 9,1 8,4 0,7 PP Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter 9,8 32,5 - 70,0 % ROCE in % 5,9 5,4 0,5 PP

Teilkonzern Hafenlogistik 1,2 in Mio. € 2025 2024 Veränderung Umsatzerlöse 1.718,8 1.561,7 10,1 % EBITDA 311,0 283,4 9,7 % EBITDA-Marge in % 18,1 18,1 0,0 PP EBIT 144,7 117,8 22,8 % EBIT-Marge in % 8,4 7,5 0,9 PP Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter 1,1 23,0 - 95,1 % Ergebnis je Aktie in € 3 0,02 0,32 - 95,1 % 1 Vor Konsolidierung zwischen den Teilkonzernen 2 A-Aktien, börsennotiert 3 Unverwässert und verwässert

Segment Container in Mio. € 2025 2024 Veränderung Umsatzerlöse 843,2 773,3 9,0 % EBITDA 167,8 167,8 - 0,0 % EBITDA-Marge in % 19,9 21,7 - 1,8 PP EBIT 73,6 78,7 - 6,4 % EBIT-Marge in % 8,7 10,2 - 1,5 PP Containerumschlag in Tsd. TEU 6.295 5.970 5,4 %

Segment Intermodal in Mio. € 2025 2024 Veränderung Umsatzerlöse 797,0 711,3 12,0 % EBITDA 151,5 135,0 12,3 % EBITDA-Marge in % 19,0 19,0 0,0 PP EBIT 103,7 83,7 23,9 % EBIT-Marge in % 13,0 11,8 1,2 PP Containertransport in Tsd. TEU 1.982 1.787 10,9 %

Wesentliche Kennzahlen 10-12 | 2025 HHLA-Konzern in Mio. € 10-12 | 2025 10-12 | 2024 Veränderung Umsatzerlöse 424,8 415,3 2,3 % EBITDA 89,9 88,5 1,6 % EBITDA-Marge in % 21,2 21,3 - 0,1 PP EBIT 43,3 41,1 5,5 % EBIT-Marge in % 10,2 9,9 0,3 PP Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter - 25,2 9,4 neg.

Teilkonzern Hafenlogistik 1,2 in Mio. € 10-12 | 2025 10-12 | 2024 Veränderung Umsatzerlöse 415,3 405,8 2,4 % EBITDA 81,5 81,4 0,0 % EBITDA-Marge in % 19,6 20,1 - 0,5 PP EBIT 37,3 36,3 2,9 % EBIT-Marge in % 9,0 8,9 0,1 PP Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter - 28,5 6,7 neg. Ergebnis je Aktie in € 3 - 0,39 0,10 neg. 1 Vor Konsolidierung zwischen den Teilkonzernen 2 A-Aktien, börsennotiert 3 Unverwässert und verwässert

Segment Container in Mio. € 10-12 | 2025 10-12 | 2024 Veränderung Umsatzerlöse 201,4 195,3 3,1 % EBITDA 38,7 50,2 - 22,8 % EBITDA-Marge in % 19,2 25,7 - 6,5 PP EBIT 13,3 27,7 - 52,1 % EBIT-Marge in % 6,6 14,2 - 7,6 PP Containerumschlag in Tsd. TEU 1.497 1.474 1,6 %

Segment Intermodal in Mio. € 10-12 | 2025 10-12 | 2024 Veränderung Umsatzerlöse 192,9 189,4 1,8 % EBITDA 39,3 34,0 15,6 % EBITDA-Marge in % 20,4 17,9 2,5 PP EBIT 27,4 20,9 31,0 % EBIT-Marge in % 14,2 11,1 3,1 PP Containertransport in Tsd. TEU 481 466 3,2 %

Rückfragen

Ute Neumann, Investor Relations; Tel. +49 (0)176 30883613, E-Mail: neumann-u@hhla.de

Karolin Hamann, Pressesprecherin; Tel. +49 (0)175 3410528, E-Mail: hamann-k@hhla.de





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