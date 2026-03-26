Es geht nicht nur um Rohstoffe. Wer das versteht, erkennt nicht nur die Treiber der aktuellen Inflation, sondern auch die Quellen künftiger Renditen. von Paola Bissoli, Director Business Development, Aberdeen Investments (Schweiz) Die klassische Rohstofffrage lautet: Gibt es genug? Heute stellt sich eine wichtigere Frage: Wer kann sie verarbeiten? Selbst wenn ausreichend Öl gefördert wird, bleibt das System anfällig, nicht nur beim Transport, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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