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Während die Börsen beben, erreicht die Volatus-Aktie ein neues Jahreshoch. Dafür gibt es gute Gründe. Denn die Kanadier positionieren sich konsequent als Drohnenspezialist für militärische und zivile Zwecke.

Dafür hat man jetzt einen hochkarätigen NATO-Veteranen ins Boot geholt. Er kann dabei unterstützen, dass Volatus sich einen Teil der Milliardeninvestitionen der kanadischen Regierung in Rüstung und Verteidigung sichert. Und natürlich können seine Erfahrung und sein Netzwerk weltweit bei Auftragsvergaben helfen. Im zivilen Bereich treibt das Unternehmen die Ausbildung von Drohnenpiloten voran. Mit dem Unternehmenswachstum wird auch die Aktie erwachsen. Sie ist aufgestiegen und hat vor wenigen Tagen ein Uplisting an die Toronto Stock Exchange vollzogen.



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Drohnen-Pureplay für zivile und militärische Anwendungen

Volatus verbindet bemannte Luftfahrt, Drohnensysteme, Autonometechnologien sowie Training und Missionsunterstützung in einem integrierten Modell. Diese Kombination eröffnet nicht nur im zivilen Markt riesige Chancen, sondern macht Volatus auch für staatliche und militärische Auftraggeber zunehmend interessant. Und auch bei der Drohnenabwehr mischt Volatus künftig mit.

So wurde kürzlich das SKYDRA-System vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) die zur Unterstützung der operativen Planung und Simulation von Systemen zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge entwickelt wurde. Es wird als abonnementbasiertes Lizenzmodell angeboten und ermöglicht Volatus damit wiederkehrende Umsätze. Allein der weltweite Markt für die Abwehr von Drohnen soll bis 2030 ein Volumen von über 20 Mrd. USD erreichen können. Und die Bilder aus der Ukraine und dem Nahen Osten lassen daran nicht zweifeln. Die mit über 600 Mio. CAD prall gefüllte Auftragspipeline liegt sogar über der Marktkapitalisierung.

Hochkarätiger NATO-Veteran an Bord

Um die Chancen bei Aufträgen und Ausschreibungen im militärischen Bereich weiter zu erhöhen, rüstet Volatus personell auf. Mit der Berufung von Major General (Ret'd) Gary Deakin, CBE, in den Beirat holen sich die Kanadier einen hochkarätigen NATO-Veteranen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in multinationalen Einsätzen, Verteidigungsmodernisierung und strategischer Einsatzplanung an Bord. Damit stärkt Volatus seine beratende Führung im Defence-Bereich gezielt in einer Phase, in der Kanada und seine Verbündeten verstärkt in souveräne Luftfahrtkapazitäten, autonome Systeme und sicherheitsrelevante Technologien investieren. Für Volatus ist das ein weiterer Beleg dafür, dass man seinen Anspruch untermauert, sich als relevanter Partner für die NATO-Mitglieder zu positionieren.

Milliarden-Chance im Heimatmarkt

Großes Wachstumspotenzial hat der Drohnenspezialist auch im Heimatmarkt. Kanada schafft mit seiner neuen Verteidigungsstrategie und milliardenschweren Investitionszusagen ein Umfeld, von dem Volatus Aerospace besonders profitieren könnte. Das Unternehmen ist nach Aussagen von CEO Glen Lynch bereits seit Längerem auf genau diese Entwicklung ausgerichtet: mit Investitionen in autonome Systeme, dem Aufbau strategischer Drohnenkapazitäten und der Verlagerung von Fertigung sowie geistigem Eigentum nach Kanada.

Zusätzliche Relevanz erhält dies durch das politische Signal, künftig rund 70% der Beschaffung an kanadische Anbieter zu vergeben. Aus Investorensicht ist vor allem wichtig, dass die Regierung nicht nur mehr Geld bereitstellt, sondern auch den Rahmen für schnellere Beschaffung und eine stärkere Einbindung heimischer Unternehmen schaffen will. Das könnte die Visibilität bei Aufträgen erhöhen und die Grundlage für besser planbare Umsätze legen. Mit der neuen Defence Industrial Strategy stellt Kanada 6,6 Mrd. CAD gezielt für den industriellen Aufbau bereit. Im breiteren Verteidigungsrahmen spricht die Regierung sogar von Investitionen von über einer halben Billion CAD über die nächsten zehn Jahre.

Auch im zivilen Bereich gibt man Gas

Volatus Aerospace treibt seine internationale Expansion im Trainingsgeschäft voran und startet gemeinsam mit der University of Technology, Jamaika, ab April 2026 ein Programm für fortgeschrittene Drohnenausbildung und anwendungsnahe Technologiekurse. Mit dem Standort in der Karibik stärkt das kanadische Unternehmen sein globales Schulungsnetzwerk. Im Mittelpunkt steht ein strukturierter Ausbildungspfad für Katastrophenvorsorge und -einsätze, der mit einem online verfügbaren Grundlagenprogramm beginnt und anschließend in praktische Trainings auf dem Campus in Kingston übergeht. Teilnehmer sollen so gezielt auf reale Einsatzszenarien wie Notfallreaktion, Luftlagebeurteilung, Schadensanalyse, Such- und Rettungseinsätze sowie Missionsplanung vorbereitet werden.

Darüber hinaus soll die Partnerschaft auch Forschung und Ausbildung in weiteren Zukunftsfeldern wie Umweltüberwachung, Landwirtschaft und wissenschaftlicher Drohnennutzung fördern. Volatus verfolgt damit seine Strategie, Training, operative Anwendungen und Technologieentwicklung enger miteinander zu verzahnen, um von der weltweit steigenden Nachfrage nach autonomen Luftfahrtsystemen und qualifizierten Fachkräften zu profitieren. Dass das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits mehr als 100.000 Menschen weltweit ausgebildet hat, unterstreicht die wachsende Bedeutung dieses Geschäftsbereichs.

Fazit: Aktie bärenstark

Im aktuell volatilen Börsenumfeld präsentiert sich die Aktie von Volatus Aerospace bärenstark. Dies ist allerdings auch nicht wirklich überraschend, da das Unternehmen eines der wenigen Pureplays ist, mit dem Anleger vom globalen Drohnen-Superzyklus profitieren können - im militärischen und zivilen Bereich.



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