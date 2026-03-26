Mattighofen - Der kriselnde Zweiradhersteller Bajaj Mobility (vormals Pierer Mobility) hat in den ersten Monaten des laufenden Jahres wieder deutlich mehr Motorräder verkauft. Die provisorischen Geschäftszahlen 2025 wurden derweil bestätigt. Nach einem durch Sanierungsmassnahmen geprägten Vorjahr sieht Bajaj im neuen Geschäftsjahr eine deutliche Verbesserung. «Bereits Stand heute konnten wir mehr als doppelt so viele Motorräder verkaufen als im ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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