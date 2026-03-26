UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 verkauft die Vergleichsplattformen billiger-mietwagen.de und CamperDays. Käufer von billiger-mietwagen.de sei ein Konsortium unter Führung der Beteiligungsgesellschaft Pivotum Capital, wie der Medienkonzern mitteilte. CamperDays gehe an eine Gruppe privater Investoren. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die beiden Plattformen sollen den Angaben zufolge bis Ende April vollständig den Besitzer wechseln. Mit den Verkäufen wolle der Konzern seine strategische Neuausrichtung vorantreiben und sich stärker auf das Entertainmentgeschäft konzentrieren.

ProSiebenSat.1 war im September 2025 vom italienischen Berlusconi-Konzern Media for Europe übernommen worden. Der Chef der Gruppe, Pier Silvio Berlusconi, will den deutschen Fernsehkonzern umbauen hin zu mehr Nachrichten, Unterhaltung und Eigenproduktionen und weniger zugekauften Formaten./svv/DP/zb