Die Chemieriesen BASF und Evonik haben derzeit mit höheren Kosten für Öl und Gas zu kämpfen. Und in Zukunft müssen die Konzerne auch ihren Mitarbeitern etwas mehr bezahlen. So haben sich die Branchengewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC nach zweitägigen Verhandlungen auf ein Lohnplus von 2,1 Prozent für 2027.Ab Januar 2028 steigen die Gehälter um weitere 2,4 Prozent. Zudem verpflichten sich die Arbeitgeber zu Zahlungen für die Beschäftigungssicherung in der kriselnden Chemieindustrie.In ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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