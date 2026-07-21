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WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS
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20.07.26 | 16:00
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Branche
Chemie
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zukunftsbilanzen.de
21.07.2026 06:46 Uhr
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Bayer, BASF & HPQ Silicon im Fokus: Überraschung, Umbruch und Mega-Chance!

Der zuletzt weiter eskalierende Iran-Krieg im Nahen Osten und der zunehmende industrielle Druck durch China fordern die globale Wirtschaft auf recht extreme Weise heraus. Nachdem die Straße von Hormus erneut geschlossen wurde und Berichte über explodierte Öltanker die Runde machen, ist der Ölpreis der Sorte Brent auf rund 90 USD pro Fass in die Höhe geschossen. Das ist der höchste Stand seit Mitte Juni. Die Auswirkungen dieser Energiekrise zeigen sich bereits deutlich in den Bilanzen von Unternehmen. So vermeldete eine "Billig-Fluggesellschaft" aufgrund der explodierten Kerosinpreise einen massiven Gewinneinbruch von 34 Prozent im ersten Quartal. Gleichzeitig wächst die Sorge vor einem großen Krieg, da die USA nach Raketenangriffen auf US-Soldaten in Jordanien erneut Luftangriffe gegen Ziele im Iran fliegen und weitere Kampfjets in die Region verlegen. Inmitten dieser geopolitischen Erschütterungen steht auch Deutschlands Industrie vor einer schwierigen Aufgabe, denn China hat sich vom einstigen Boom-Absatzmarkt vielerorts zum härtesten Konkurrenten gewandelt. Ob Automobilbau, Maschinenbau, Pharma oder Chemie. Die Volksrepublik greift Europa mit subventionierten Produkten, enormer Preiskonkurrenz und rasanter technologischer Automatisierung direkt an. Wer diese vielschichtigen Entwicklungen und die Reaktionen der Unternehmen darauf richtig deutet, findet gerade jetzt hochinteressante Anlagechancen. Wir haben 3 Werte herausgesucht, die interessant sein dürften!

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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