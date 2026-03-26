FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hensoldt können sich am Donnerstag dem wieder schwächeren Marktumfeld entziehen. Auftrieb gibt eine Kaufempfehlung des Analysten Benjamin Heelan von der Bank of America. Der Angriff des Iran mit Mittelstreckenraketen auf den US-Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean habe die Bedeutung von Investitionen in Luftverteidigung auch in Europa noch mehr untermauert, schrieb er.

Zu den Gewinnern dieses Themas zählt er neben BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg auch den Radarspezialisten Hensoldt. Die Taukirchener erzielten 65 bis 70 Prozent ihrer Umsätze im Bereich Luftverteidigung.

Mit seinem Kursziel von 88,50 Euro signalisiert Heelan für Hensoldt-Papiere Erholungspotenzial von gut 20 Prozent. Davon holen sie sich vorbörslich bereits 3 Prozent. Renk und Rheinmetall liegen derweil nur leicht im Plus. Heelan sieht zunächst einen klaren Anlegerfokus auf das Thema Luftverteidigung./ag/zb