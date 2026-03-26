Der Solar Top 10 Index hat sich in den vergangenen Wochen in einem nervösen Marktumfeld sehr gut geschlagen. Dies liegt natürlich auch daran, dass Indexmitglieder wie JinkoSolar, SolarEdge oder Grenergy Renovables direkt und indirekt von den kräftig gestiegenen Öl- und Gaspreisen profitieren. Zudem bleibt die Nachrichtenlage gut. Denn viele Unternehmen setzen weiter auf Solar & Co. So hat in dieser Woche etwa der Bergbauriese Rio Tinto eine interessante Ankündigung gemacht. So will man stärker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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