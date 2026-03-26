Normalised EBITDA von 87,0 Mio. Euro in 2025
Die PNE AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einer soliden operativen Entwicklung abgeschlossen und dabei die höchste Gesamtleistung der Unternehmensgeschichte erzielt. Die Gesamtleistung steigt auf 376,4 Mio. Euro (Vorjahr: 342,6 Mio. Euro).
Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA (normalised EBITDA) erreicht 87,0 Mio. Euro und liegt damit innerhalb der ursprünglichen Prognose von 70 bis 110 Mio. Euro. Das ausgewiesene EBITDA beträgt 55,3 Mio. Euro (Vorjahr: 69,0 Mio. Euro) und bewegt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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