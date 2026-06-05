Neue PNE-Anleihe 2026/31 in der Zeichnungsphase

Mit einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe (Zinskupon zwischen 6,75% und 7,75% p.a.) über bis zu 65 Mio. Euro stellt die PNE AG frühzeitig die Weichen für die weitere Unternehmensentwicklung. Die Emission dient nicht nur der Refinanzierung der bestehenden Anleihe, sondern soll auch die finanzielle Flexibilität für die Umsetzung der umfangreichen Projektpipeline erhöhen. Gleichzeitig blickt der Windpark- und Photovoltaik-Entwickler auf einen erfolgreichen Jahresauftakt 2026 zurück. Im Gespräch mit dem Anleihen Finder erläutert CEO Heiko Wuttke die Beweggründe für die neue Anleihe, die strategischen Prioritäten des Unternehmens und die Perspektiven für die kommenden Jahre.

Anleihen Finder: Herr Wuttke, die PNE AG begibt eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 65 Mio. Euro. Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Emission und warum bleibt eine Unternehmensanleihe weiterhin ein passendes Finanzierungsinstrument für PNE?

Heiko Wuttke: Wir nutzen bewusst den aktuellen Zeitpunkt, um uns frühzeitig zu refinanzieren und Planungssicherheit zu schaffen. Die Laufzeit der ausstehenden Anleihe endet im kommenden Jahr und wir legen Wert auf eine langfristige Finanzierungsbasis und eine robuste Liquidität. Diese ist eine wichtige Voraussetzung zur Realisierung unserer Wachstumsoptionen, um unsere Pipeline effizient zu entwickeln und gleichzeitig auf Marktveränderungen reagieren zu können. Anleihen sind dabei als Baustein unserer im Banken- und Kapitalmarkt gut diversifizierten Finanzierungsstruktur seit 2013 fest etabliert.

Anleihen Finder: Für welche konkreten Projekte oder Geschäftsfelder sollen die Mittel aus der neuen Anleihe - neben der Refinanzierung der Alt-Anleihe - schwerpunktmäßig eingesetzt werden?

Heiko Wuttke: Ziel dieser vorzeitigen Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2022/2027 ist insbesondere die Verbesserung der Finanzierungsstruktur, der Fälligkeitenstruktur des Fremdkapitals und der Verfügbarkeit des Emissionserlöses bis zur Fälligkeit 2031. Zudem soll der Emissionserlös für allgemeine Zwecke des operativen Geschäfts, wie etwa die Projektentwicklung oder die Zwischenfinanzierung ...

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