© Foto: HELMUT FOHRINGER - www.picturedesk.comSchwache Prognosen setzen Kontron unter Druck: Das Gewinnziel für 2026 bleibt klar unter den Erwartungen. Anleger reagieren prompt - die Aktie gibt deutlich nach und löscht die jüngsten Gewinne nahezu aus.Die Kontron-Aktie kommt einfach nicht zu Ruhe. Nachdem es schon in der vergangenen Woche hochvolatil zuging in den Papieren des SDAX-Konzerns - zwischenzeitlich wurde die Aktie nach einem Intraday-Verlust von 20 Prozent sogar vom Handel ausgesetzt - gibt es nach den Zahlen am Donnerstag den nächsten Rückschlag. Die Aktie verliert am Vormittag knapp 15 Prozent Während der Umsatz im vierten Quartal mit 425,4 Millionen Euro deutlich unter den Erwartungen blieb, überraschte das Unternehmen …Den vollständigen Artikel lesen
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