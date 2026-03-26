EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.raiffeisen.at/content/dam/rbg/retail/regional/noew/rlb/ueber-uns/investor-relations/Finanzberichte/rlbnoewienag-2025-12-31-1-de.zip.coredownload.inline.zip
26.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
|Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
|1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|http://raiffeisen.at
|Ende der Mitteilung
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2298412 26.03.2026 CET/CEST
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