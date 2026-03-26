Amadeus Fire hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und bestätigt damit einen tiefen zyklischen Tiefpunkt, da der Umsatz um 16,8 % im Vergleich zum Vorjahr auf 363,6 Mio. EUR gefallen ist und das operative EBITA auf 13,7 Mio. EUR gesunken ist. Bereinigt um 6,1 Mio. EUR an Restrukturierungskosten erreichte das EBITA etwa 20 Mio. EUR, was den erheblichen Einfluss der stagnierenden deutschen Wirtschaft auf die Segmente Personalservices und Schulungen widerspiegelt. Trotz des ersten Nettoverlusts seit Jahrzehnten in Höhe von -2,2 Mio. EUR hat die Gruppe erfolgreich ihre Kostenbasis neu ausgerichtet und sich auf skalierbare digitale Schulungen durch die Akquisitionen von Masterplan und eduBITES konzentriert. Während die Sichtbarkeit einer Erholung für das erste Halbjahr 2026 begrenzt bleibt, unterstützen die schlankere Organisation und der Übergang zu wiederkehrenden, SaaS-basierten Einnahmen eine signifikante Erholung der Erträge bis 2027. Wir bestätigen unser BUY-Rating, passen jedoch unser Kursziel auf 70,00 EUR (zuvor 80,00 EUR) an. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/amadeus-fire-ag
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