© Foto: Marijan Murat - picture alliance/dpaRüstungsboom, steigender Umsatz, Upgrade - alles passt. Trotzdem läuft die Aktie nicht. Warum?Hensoldt kommt an der Börse nicht in Fahrt. Dabei liefert der Münchener Rüstungskonzern durchaus Substanz: Mit dem heute veröffentlichten Geschäftsbericht für 2025 hat Hensoldt die vorläufigen Zahlen vom Februar bestätigt. Der Umsatz lag bei 2,46 Milliarden Euro, der Nettogewinn ging allerdings von 106 auf 86 Millionen Euro zurück - ein Rückgang, den das Unternehmen mit laufenden Transformationsmaßnahmen und Investitionen in den Kapazitätsausbau erklärt. Die Prognose für 2026 wurde dennoch bestätigt: Angepeilt werden ein Umsatz von rund 2,75 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von …Den vollständigen Artikel lesen
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