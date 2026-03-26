Die Auto1-Aktie schaltet am Donnerstagmorgen in den Rückwärtsgang und verliert mehr als -2% auf 15,78 €. Warum sind Investoren hier so skeptisch? Und können Anleger jetzt ein Schnäppchen machen, wenn sie kaufen? Optimistische Analysten Die Auto1-Aktie ist keine, die Anlegern in diesem Jahr Freude bereitet. Seit Anfang Januar steht ein satter Wertverlust von -44% zu Buche. Sind die Einschätzungen zu diesem Titel so pessimistisch? Das Gegenteil ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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