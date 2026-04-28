DJ Auto1-AR nominiert Deutsche-Börse-Manager Jörg Pietzner zur Wahl

DOW JONES--Der Aufsichtsrat von Auto1 hat den Finanzmanager Jörg Pietzner zur Wahl als Aufsichtsratsmitglied auf der kommenden Hauptversammlung am 4. Juni nominiert. Pietzner soll auf Sylvie Mutschler-von Specht folgen, die ihr Mandat bei dem im MDAX notierten Autohändler und Betreiber der Plattform Autohero nach mehr als fünf Jahren niederlegt.

Pietzner ist Director und Head of Group Financial Accounting & Controlling bei der Deutschen Börse und hatte davor verschiedene Führungspositionen bei UniCredit inne, sowie Aufsichtsratsmandate bei Finanz- und Technologieunternehmen. Er hat laut Mitteilung mehr als zwanzig Jahre Führungserfahrung und strategische Expertise in den Bereichen Banking, Finanzwesen, Risikomanagement und Corporate Governance bei führenden europäischen Finanzinstituten.

Der Aufsichtsrat von Auto1 empfiehlt der Hauptversammlung zudem die Wiederwahl von Aufsichtsrätin Martine Gorce Momboisse sowie des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Lars Santelmann.

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April 28, 2026 06:39 ET (10:39 GMT)

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